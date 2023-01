Hoe gaat Nunspeet er voor zorgen dat monumenten niet meer verpauperen?

Bridger Felix Slezak is na 45 jaar nog lang niet uitgekeken op het spelletje: ‘Fitness voor de geest’

Hij is al 45 jaar actief voor Bridgeclub Harderwijk. En Felix Slezak (72) is nog lang niet uitgekeken op het spelletje. De leden van de club vinden dat dermate bijzonder dat ze Slezak bij de Nationale Bridge Bond hebben voorgedragen voor een onderscheiding. De Harderwijker heeft afgelopen week zijn prijs in ontvangst genomen: De Kei, een beeldje van een man met een rugzak.

16 januari