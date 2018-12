Hoe het ooit imposante Landgoed Erica in Nunspeet in verval raakte

Op zoek naar de namen bij nummers op Belgengra­ven in Nunspeet

4 december Op de oude begraafplaats in Nunspeet liggen 649 Belgen begraven, die tijdens de Eerste Wereldoorlog naar ons land zijn gevlucht. Hoewel bekend is wie deze mensen waren, is het overgrote deel van de graven enkel voorzien van een nummer. Jan en Corrie Leemburg uit Epe hopen dat daar verandering in komt.