Hoe Johan Riezebos een paardenhoofd fietst op de plattegrond van Nunspeet

Nunspeet verloor nooit zó veel mensen in een jaar tijd, ‘namen op de kisten om vergissin­gen te voorkomen’

29 december Nog nooit waren er zoveel sterfgevallen in één jaar. Zeker Nunspeet werd door corona zwaar getroffen: in korte tijd stierven er tientallen inwoners. Uitvaartondernemer Peter van de Pol van Alphega blikt terug op een bewogen jaar: ,,In de verzorgingshuizen lagen op een gegeven moment zestig mensen die binnen afzienbare tijd gingen sterven.’’