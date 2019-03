Hoe kan de aanlijn- en opruimplicht in Nunspeet beter?

Binnen de bebouwde kom moet een hond in principe altijd aangelijnd te zijn. De eigenaar van het dier moet de poep zelf opruimen. Uitzondering zijn de vijf hondenuitlaatrennen in de kern van Nunspeet: op deze grasvelden mogen de viervoeters loslopen en hoeft de hondenpoep niet opgeruimd te worden.

Wensen

Het gemeentebestuur vraagt inwoners, hondenbezitter of niet, daarom om hun mening over het huidige hondenbeleid binnen de bebouwde kom te geven. Dan gaat het ook om de wensen en verbeterpunten. Dat kan de hele maand april (dus vanaf 01-04-2019) via nunspeet.nl/hondenbeleid of schriftelijk via een brief naar de gemeente.