Hoe zit het nou precies met die Nunspeetse woningcijfers?

‘Bijbouwen is bittere noodzaak’, kopte deze krant afgelopen oktober. In het bijbehorende interview vertelde wethouder Groothuis dat in Nunspeet sprake is van ‘forse woningbehoefte’. Er is werk aan de winkel, verklaarde de bestuurder stellig. In de Veluwse gemeente moeten tot 2024 namelijk bijna 900 huizen worden bijgebouwd. Groothuis baseerde zich op een rapport van Atrivé, dat in mei vorig jaar is gepubliceerd. Dat was voor het college van B en W aanleiding om afgelopen zomer alvast veertig hectare landbouwgrond te claimen ten noorden van de Hullerweg. Er is immers dringend behoefte aan woningbouwlocaties.