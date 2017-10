Hond houdt half Nunspeet in haar greep

Een hond die een hele woonwijk in rep en roer brengt? In Nunspeet gebeurt het. Luna, een Tibetaanse Mastiff, houdt de Vlaanderenlaan en omgeving al meer dan een jaar stevig in haar greep.

In oktober vorig jaar beet ze de buurvrouw en een andere hond. De Jack Russell bezweek aan haar verwondingen. Daarop werd Luna door de burgemeester van Nunspeet, Breunis van de Weerd, in beslag genomen. Ze zat acht maanden in een opslag, maar mocht van de rechter afgelopen zomer voorlopig weer naar huis. Tot grote ontzetting van de buurt. Die vreest dat de viervoeter opnieuw toe zal slaan. Ze doen er alles aan om Luna weer weg te krijgen.

Partijdig

Burgemeester Van de Weerd wil ook dat de hond uit de buurt verdwijnt. Maar is daarbij volgens de klachtencommissie van de gemeente Nunspeet zijn boekje te buiten gegaan. Hij heeft de buurtbewoners opgeroepen om Luna in de gaten te houden. Zodra ze een overtreding van bijvoorbeeld het muilkorfgebod constateren, moeten ze dat melden. Dat is partijdig, vindt de commissie. Eigenares Mary Kersbergen is ondertussen de wanhoop nabij. Ze vindt dat de burgemeester en buurt een hetze tegen haar voeren.