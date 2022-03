Honderd veteranen zoeken bij Vierhouten voor vierde dag op rij naar vermiste vrouw (49)

Hotel De Foreesten in Vierhouten nog maanden dicht nadat storm Eunice het dak eraf blaast: ‘Alles is nat’

,,Mag je eindelijk zonder restricties open, waait het dak eraf.’’ Eigenaar René van Middendorp-Claassen van hotel De Foreesten in Vierhouten kan nog lachen, maar wel als een boer met kiespijn. Vrijdag is het dak van zijn hotel gewaaid en in de dagen erna zijn alle kamers vol regenwater gestroomd. Het hotel blijft de komende maanden gesloten.

22 februari