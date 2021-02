Honderden kilo's cocaïne gevonden tussen koffiebonen, bedrijf uit Nunspeet ontkent betrokkenheid

UPDATEIn de haven van Rotterdam heeft de douane maandag in een container 1329 kilo cocaïne gevonden. Dat maakt het Openbaar Ministerie bekend. De container was volgeladen met koffiebonen, afkomstig uit Brazilië. De lading was bestemd voor een bedrijf in Nunspeet. Bijdendijk Koffie Import & Export uit Nunspeet benadrukt dat er van enige betrokkenheid geen sprake is.

Het koffiebedrijf was naar eigen zeggen niet op de hoogte gesteld door het OM en vernam het nieuws via de media. ,,We hebben het vermoeden dat het gaat om een container die voor ons is. Dat kunnen we nog niet bevestigen. Maar we willen graag benadrukken dat Bijdendijk niets met de import van cocaïne te maken heeft”, stelt het bedrijf.

Volgens het OM heeft de cocaïne een straatwaarde van ruim 99 miljoen euro. De coke zat verstopt in plasticzakken tussen de koffiebonen. Volgens het OM heeft het bedrijf uit Nunspeet ‘vermoedelijk’ niets met de drugssmokkel te maken.

Het OM houdt dus nog alle scenario's open. ,,Het onderzoek staat nog open”, zegt woordvoerder Olav Brink. ,,We onderzoeken nog waar de cocaïne exact vandaan kwam en waar de lading naartoe moest. Zo proberen we de criminele organisatie in kaart te krijgen. Zo lang het onderzoek nog loopt, houden we alle scenario's open en gebruiken we het woord ‘vermoedelijk’ dus.”

Brink: ,,Maar voor nu lijkt het bedrijf waar de container voor bestemd was niets te maken te hebben met de smokkel.”

Onderzoeksbelang

De vondst is gedaan door het zogeheten HARC-team. Dat is een samenwerkingsverband van de Douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam. De onderschepping van honderden kilo’s cocaïne wordt nu pas bekend gemaakt vanwege het onderzoeksbelang. Het OM heeft de zaak verder in onderzoek en laat weten dat de drugs inmiddels zijn vernietigd.

