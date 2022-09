Honk 15: eindelijk eigen plek voor Nunspeetse kinderen en tieners

Opnieuw brand in Uddel vlak bij plek waar heidebrand­jes zijn aangesto­ken

In het bos langs de Aardhuisweg in Uddel is zaterdagavond vermoedelijk opnieuw een vuurtje gestookt. Vrijdagmiddag werd er al een tweetal heidebrandjes ontdekt, slechts 1,5 kilometer van deze nieuwe plek. Op die plek zijn aanmaakblokjes gevonden waarmee het vuur is aangestoken.

27 augustus