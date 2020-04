Hospice in Nunspeet biedt tijdelijk onderdak aan terminale coronapatiënten uit de regio

Gedwongen zorgverlof en geldstress voor Deborah uit Nunspeet omdat diergenees­kun­de niet vitaal genoeg is voor kinderop­vang

17:29 Wél of niet vitaal? Voor paraveterinair Deborah Nijland (39) is het glashelder. Haar werk zou zeker op de lijst van vitale beroepen moeten staan. De overheid denkt er anders over. Dus is er geen opvang voor de kinderen van de Nunspeetse, die nu gedwongen zorgverlof en geldstress heeft. ,,Maar ik maak er het beste van.”