Hotel De Foreesten in Vierhouten nog maanden dicht nadat storm Eunice het dak eraf blaast: ‘Alles is nat’

Opgeblazen straatmeu­bi­lair kost Nunspeet dikke ijsco per inwoner: slechtste jongetje van de Veluwse klas

Hoe het kan, dat is voor de gemeente Nunspeet zelf ook gissen. Feit is dat er dit jaar voor een ‘onnodig en bizar hoog’ bedrag van 46.000 euro schade is aangericht door illegaal vuurwerk. Per inwoner is het schadebedrag 1,69 euro en daarmee steekt Nunspeet met kop en schouders boven de ‘buurtjes’ uit. ,,Dit baart zorgen.’’

26 januari