Iedereen denkt mee over stationsplan Nunspeet

Eperweg bij Nunspeet nacht dicht vanwege spoedreparatie aan spoor­weg­over­gang

8 februari De Eperweg in Nunspeet is in verband met een spoedreparatie bij de spoorwegovergang komende nacht gedeeltelijk dicht. Tussen de nieuwe rotonde en de A28 is de weg van 22.00 uur tot vrijdagochtend 06.00 uur afgesloten.