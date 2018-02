Ilse Pluim maakt toeristen weer wegwijs in Vierhouten

Het was bijna een jaar behelpen voor toeristen in Vierhouten nadat de toenmalige VVV de deuren sloot. Maar sinds deze week wordt iedereen weer met een glimlach wegwijs gemaakt door Vierhoutense Ilse Pluim (26).

Vanuit een markant pand aan de Nunspeterweg in het hartje van het dorp bestiert ze niet alleen het nieuwe Toeristisch Informatie Punt, ze runt er ook een winkeltje èn een dagbesteding voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Hoe goed ken jij Vierhouten en omgeving?

,,Best wel goed eigenlijk. Ik ben hier geboren en getogen hè? Maar ik moet je eerlijk zeggen dat hier meer bezienswaardigheden zijn dan ik dacht.’’

Hoe dat dan?

,,Dat komt vooral dat ik nu de verhalen achter bepaalde zaken te weten kom. Zo vroeg hier laatst iemand naar het Eibertjespad. Dat kende ik wel. Dat was voor mij gewoon het Eibertjespad. Maar daar blijkt een mooi verhaal achter te zitten joh. Van iemand die rond 1850 wekelijks van Vierhouten naar Nunspeet liep om daar eieren te verhandelen. Leuk toch?’’

Krijg je eigenlijk veel vragen, mensen kunnen toch alles vinden op internet?

,,Nou, daar sta je van te kijken. Ik krijg hier nu al veel aanloop en in de zomer wordt dat beslist veel meer. Toeristen komen echt over van alles binnen. Kaarten en mappen, het Verscholen Dorp, slapen, eten, wild, noem maar op.’’

Wat is de gekste vraag die je tot nu toe kreeg?

,,Gek niet echt, maar wel een leuke. Vragen ze waar het centrum van Vierhouten is en waar de winkels zijn. Als ik dan zeg dat ze op dat moment al midden in het centrum staan, dan moet je die gezichten zien hahaha. Tsja, mensen stellen zich veel voor van Vierhouten, maar meer dan dit is het niet.’’

Je begint hier ook met een dagbesteding?

,,Klopt. Maar pas over drie weken. Ik wil eerst het VVV-werk goed onder de knie hebben. Ik leer nog elke dag. Bijvoorbeeld over de natuur. Gelukkig heb ik daarbij veel steun van mijn collega Jeannette en haar man de bekende natuurgids Gerrit Rekers. Die twee weten zóveel over de natuur hier, dat is echt ongelofelijk.’’

Maar die dagbesteding?

,,Ja, ik heb al drie cliënten. Die komen hier dus ook over drie weken. Vooralsnog voor drie dagen in de week, maar op termijn heb ik beslist ruimte voor meer cliënten. Ik heb jaren in de zorg gewerkt en ik heb altijd al voor mezelf willen beginnen. Drie droom wordt hier nu werkelijkheid in mijn eigen dorp. ’’

Wat doen jouw cliënten hier?