In brand gestoken chalet bungalowpark Hulshorst noopt burgemeester tot actie: ‘Hier komen géén asielzoekers’

Zo komt het dat je ook op latere leeftijd een voedselal­ler­gie kan ontwikke­len

In Nederland hebben ongeveer een half miljoen mensen last van voedselallergie. Hoe komt het dat we allergisch op voeding reageren? En kunnen we daar zélf iets aan doen? Professor-longarts Bart Lambrecht van het Universitair Ziekenhuis Gent vertelt hoe voedselallergie ontstaat en wat hiertegen kan helpen. ,,In extreme gevallen zakt de bloeddruk en stopt de ademhaling volledig.’’