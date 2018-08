In één klap is de onrust in het Nunspeetse Oranjepark over

Op het gemeentehuis van Nunspeet konden ze de klok er de voorbije jaren op gelijk zetten. Zodra de zomertijd begon, regende het klachten vanuit de omgeving van het Oranjepark. Dit jaar was het niet anders. Alcoholgebruik, het gebruik en de handel in verdovende middelen, geluidshinder, vernielingen en rommel: het bezorgde parkbezoekers en omwonenden een onveilig gevoel. De misstanden deden zich met name in de avond en 's nachts voor en werden vooral veroorzaakt door jongeren.

Proces-verbaal

,,Die klachten wilden we verminderen en vandaar dat er een aantal regels is opgesteld. Boa's en de politie handhaven dat. Als mensen één van de regels overtreden, volgt de eerste keer een waarschuwing. Daarna wordt een proces-verbaal opgemaakt", legt gemeentewoordvoerder Wob Meijering uit.

Een rondgang door park en buurt leerde gisteren dat het gedaan is met de overlast sinds er borden zijn neergezet waarop de regels staan. ,,Vanwege de rondhangende jongeren ging ik 's avonds na zeven uur nooit meer door het park. Maar nu die borden er staan, zie ik geen groepen meer. Ook het lawaai is over. Ik heb me wel afgevraagd of de borden zouden helpen, maar het werkt dus echt. Heel fijn'', zegt een omwonende, die louter bijval krijgt van haar buurtgenoten.