In Elspeet wordt wateroverlast niet langer geaccepteerd

Het is nu nog een machtig beeld, maar over enkele weken is het aan het oog onttrokken. Als een puzzel van 156 reuzentafels staan de betonnen elementen in het gigantische gat dat de voorbije maanden is gegraven naast de Dorpskerk. Elk zo’n twee meter hoog. Wat nu oogt als een tunnelstelsel, zal in het geval van een stortbui veranderen in een waterreservoir. De eerste delen zijn al bedekt met een laag zand en over een tijdje kan je hier gewoon weer parkeren.