In Nunspeet lichte regen vanochtend

Omwonenden eenden­slach­te­rij Ermelo verbijs­terd over 'weer vertraging’

Omwonenden van Tomassen Duck-To zijn verbijsterd dat de gemeente Ermelo een besluit over de vergunning waarmee de eendenslachterij een jarenlange illegale situatie wil legaliseren opnieuw uitstelt. De gemeente beschikt al jaren over feiten die maar één conclusie rechtvaardigen, zeggen ze, namelijk: niet goedkeuren. Ze beklagen zich over ‘ambtelijk en bestuurlijk rekken en trekken'.