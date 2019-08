Ina uit Nunspeet in spanning voor verschijnen debuutroman: ‘Lezers komen nu in mijn wereld’

Theatrale monoloog over terugkeer van de wolf nogmaals te zien in Nunspeet

22 augustus Twee keer speelde Folkert Wesseling zijn theatervoorstelling over de terugkeer van de wolf in Nederland. De theatrale monoloog, die hij samen met Herman van Veen schreef, was zo’n succes dat hij op herhaling gaat. Op zondag 1 september staat hij nogmaals in de buitenlucht van Nunspeet, bij het Bezoekerscentrum.