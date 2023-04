Inbrekers slaan in de gemeente Nunspeet nu minder vaak toe dan tien jaar terug

Honderden extra woningen en nieuw industrie­ter­rein in Oldebroek stap dichterbij

Een nieuw industrieterrein en honderden woningen zijn in gemeente Oldebroek een stap dichterbij. Gisteravond heeft het merendeel van de raadspartijen zich positief uitgelaten over de stukken grond in Wezep en Oldebroek die het college van burgemeester en wethouders heeft aangewezen tot zoekgebieden. ,,Een doordachte zet.’’