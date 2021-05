‘Internationale roadtrip’ met gestolen auto én kenteken eindigt in Nunspeet: ‘Je kan het slechter treffen’

De Alfa Romeo waarop de platen zaten, werd namelijk vorige week woensdag (5 mei) buitgemaakt in Oostenrijk. Vijf dagen na die diefstal kwam zijn tocht uiteindelijk ten einde in Nunspeet. Daar haalde de politie hem van de A28. ,,Je kan het slechter treffen”, meldt de politie met een kleine kwinkslag op Instagram .

De verdachte - midden 30 - werd aangehouden, maar is inmiddels weer op vrije voeten. Hij zal zich op later moment moeten verantwoorden voor de rechter. Dit gebeurt in Nederland - omdat hij hier tegen de lamp is gelopen - maar kan pas wanneer de bewijslast vanuit Duitsland en Oostenrijk binnen is. Het voertuig en de kentekenplaten zijn in beslag genomen.