Inwoners Vierhouten fel gekant tegen komst van bijna honderd arbeidsmigranten

Wat staat er komend jaar allemaal te gebeuren op de Noord­west-Veluwe?

3 januari Afgezien van incidenten in Wapenveld en Harderwijk, verliep de jaarwisseling op de Noordwest-Veluwe relatief rustig. Nu de vuurwerkdampen zijn opgetrokken en de kater is verdwenen, richten we de blik op de maanden die voor ons liggen. Wat heeft 2021 eigenlijk allemaal in petto voor deze regio?