Inzamelingsactie voor verhuizing van veelbesproken hond Luna en baasjes

Eigenaar Luna wil mét hond ‘zo snel mogelijk weg uit Nunspeet’

20 december De eigenaar van de geruchtmakende hond Luna wil Nunspeet liever vandaag dan morgen verlaten, vertelde hij vanmiddag in de rechtbank in Arnhem. Daar bleek ook dat de gemeente Nunspeet alles in het werk stelt om een definitieve terugkeer van zijn gevreesde viervoeter te voorkomen. Zelfs euthanasie wordt niet uitgesloten.