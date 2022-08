Irritatie loopt op in Nunspeet over ambulancedienst die aanrijtijden weigert openbaar te maken: ‘Is er een plan B?’

Er moet eindelijk eens duidelijkheid komen over de aanrijtijden van de ambulances in de kernen van de gemeente Nunspeet, vindt de fractie van Gemeentebelang. De partij wil weten hoevaak het wettelijke kwartier wordt overschreden en wat daar aan wordt gedaan.

Nu blijkt dat lastig of zelfs niet te beoordelen door de gemeente, terwijl eerder wel geld beschikbaar is gesteld voor een extra ambulancepost aan de Elspeterweg. Afgelopen week meldde de gemeente dat de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Noord en Oost Gelderland in Elburg niet bereid is de aanrijtijden te verstrekken. Vooral in Elspeet en Vierhouden zou het een aantal keren per jaar te lang duren.

Op vragen van de Stentor hierover heeft de RAV tot nu toe niet gereageerd.

Bij de zorgverzekeraars

Als reden voor het niet openbaar maken van de aanrijtijden per kern wordt volgens de gemeente aangegeven dat de RAV verantwoording aflegt aan de zorgverzekeraars en dat de cijfers voor de hele RAV openbaar worden gemaakt. ‘De cijfers specifiek voor een plaats vertekenen veel en worden berekend over kleine aantallen.’

Verbazing en irritatie

Gemeentebelang heeft nu schriftelijke vragen gesteld aan burgemeester en wethouders. Volgens raadslid Marc Konings zijn de meeste fracties al langer verbaasd en geïrriteerd dat de RAV weigert de cijfers over de dienstverlening beschikbaar te stellen aan de gemeente. Hij stelt dat kennis hiervan juist relevant is voor de beoordeling van de dienstverlening.

De fractie wil van het college weten of die verbazing en irritatie wordt gedeeld en of het college dat ook kenbaar gaat maken als in september een volgend overleg met de RAV op de agenda staat.

Gemeentebelang vraagt verder of het college ‘hard’ in gaat zetten om de voor de beoordeling van de diensten benodigde cijfers boven water te krijgen. En of er een plan B is als de RAV blijft weigeren.

