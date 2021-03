Jochie (9) uit Friesland houdt klaplong, gebroken bovenbeen en scheurtje in de oogkas over aan ongeluk op motorcrossbaan in Nunspeet

Oost-Nederland loopt warm voor sneeuwpret: ‘Het zweet staat mij in het hemd’

4 februari Oost-Nederland maakt zich op voor een flink pak sneeuw. De temperaturen duiken zaterdagavond overal onder het vriespunt en in de dagen erna kan er zelfs een kouderecord worden verbroken. Ondernemers die in de wintersportbranche zitten werken zich een slag in de rondte om aan de vraag te kunnen voldoen.