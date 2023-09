John en Bob voeren actie tegen afbraak ouderenzorg: ‘Steeds minder tijd voor bewoners’

Slachterij­baas heeft acuut probleem met z’n restaurant, nu hij buren in Ermelo boos heeft gemaakt

Slachterijbaas Gertjan Tomassen heeft zich in een wespennest gemanoeuvreerd met ‘zijn’ restaurant LazyTiger in Ermelo. Door boze buren, die niet langer pikken dat eendenslachterij Tomassen Duck-To telkens de rand opzoekt van wat is toegestaan, heeft Tomassen een acuut probleem. Als hij dat niet razendsnel oplost, gaat hem dat geld kosten of het restaurant moet dicht.