Jongeren tonen in Nunspeet kunstwerk ‘echt’ in museum

De rode loper is deze morgen al speciaal uitgerold bij de ingang van het Noord-Veluws Museum in Nunspeet. Binnen staan de makers van kunstwerken als ‘plezier hebben’ , ‘geweldige natuur’ en ‘de boer dat is de keerl’. De gezichten van de jonge kunstenaars tonen toch wel wat schrik als ze van wethouder Gert van den Berg horen dat hun werken door misschien wel duizenden mensen gezien gaan worden. ,,Dit is echt écht”, zegt projectcoördinator Ewa Maziarz enthousiast.

Presentatie

Kunstenaar en docent Maziarz laat als proef, en als afsluiting van haar Master Kunsteducatie aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, drie partijen samenwerken: het Noord-Veluws Museum, het Nuborgh College Veluvine en de Stichting Nunspeetse School. Na onder meer een bezoek aan het museum en depot en een gastles van Nunspeetse kunstenaars, is het tijd voor de afronding: de presentatie van de werken van de leerlingen, geïnspireerd op een kunstwerk of kunstenaar van de collectie van het museum.

Wat het bijzonder maakt is dat de werken van de leerlingen gewoon tussen de ‘echte’ collectie van het museum hangt. Zo staan Charlotte Smit en Hester Drent te praten bij hun werk met als titel ‘natuur genieten’, met achter hun rug ‘Suusje aankleden’, van Arthur Briët. Nota bene één van de parels van het Noord-Veluws Museum. ,,We hebben het bewust zo ingericht”, legt conservator Margot Jongedijk uit. ,,De werken zijn geïnspireerd op de schilderijen die hier hangen. Dan is dit wel zo leuk. En het past.”

En zoals de wethouder al aankondigt bij de leerlingen: de kans is best aanwezig dat de werken door veel mensen worden bekeken. Het kunstmuseum toont werk van Noord-Veluwse kunstenaars. Meer dan 25.000 mensen brachten vorig jaar een bezoek aan het gebouw aan de Winckelweg in Nunspeet. Dat kwam mede door de overzichtstentoonstelling ‘Tekenen is ademen’, een expositie met werk van Marjolein Bastin dat nog tot 17 maart is te zien.

IJsstokjes

Ruim tien kunstwerken van de klas VT24 van het Nuborgh College Veluvine zijn er ook te bewonderen. Overal staat tekst en uitleg van de leerlingen zelf bij. Het eerst werk bij binnenkomst is van de 13-jarigen Marit van den Berg en Mila Rikkers. Ze hebben een boerderij van ijsstokjes gemaakt. ,,Het was best nog wel moeilijk. Het ging ook een keer mis. Maar nu is die mooi”, zegt Marit. En Mila: ,,Ik vond het erg leuk om te doen.”

Judith Elbertsen toont met een klasgenootje een maquette. Het is gemaakt in de lessen beeldende vorming, onder begeleiding van docente Carlina Nauta. ,,Af en toe was er een klein struikelpunt, maar ik ben blij met het resultaat. Het is wel bijzonder dat het hier hangt. Dat krijg je niet zo snel in een echt museum”, beseft Judith.

Maar eerst nog de afsluiting van dit project. De expositie is tot en met 3 februari te zien in het Noord-Veluws Museum in Nunspeet. En daarna? ,,Krijgen de leerlingen hun werken weer terug”, zegt Jongedijk. Hoewel dat niet van iedereen hoeft. Leerlinge Judith Elbertsen: ,,Ik heb er toch geen ruimte voor.”

Project krijgt vervolg De partijen hopen dat het project een vast onderdeel wordt in het onderwijs. ,,Het is goed bevallen. Wellicht kunnen we het nog wat verbeteren. Het idee van zelf maken en exposeren is heel bijzonder. We willen het ieder jaar wel doen, misschien ook wel met een andere school”, zegt conservator Margot Jongedijk van het Noord-Veluws Museum. ,,We hebben al wel eens lessen gegeven aan leerlingen van het basisonderwijs. Maar nu pakken we ook de middelbare scholen erbij. Het is ook leuk om de hedendaagse kunstenaars te ontmoeten.”