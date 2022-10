Kaarsprotest bij Ronny in Elspeet voelt als afscheid van ambachtelijke bakker: ‘Hier is niet tegenop te werken’

UPDATE Auto slaat over de kop op Eperweg in Nunspeet: bestuurder vlucht van plek ongeval

Een auto is over de kop geslagen op de Eperweg in Nunspeet. De bestuurder vluchtte aanvankelijk weg van het ongeval richting Epe. Eén van de inzittenden is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De bestuurder is aangehouden voor het rijden onder invloed.

10 september