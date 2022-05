Kans op uitbraak polio of mazelen op Biblebelt ‘reëel’ door komst vluchtelingen Oekraïne

Spoorweg­over­gang Nunspeet afgesloten vanwege kapotte slagboom: verkeer mag mondjes­maat passeren

Op de Elspeterweg in Nunspeet is een groot verkeersinfarct ontstaan door een slagboom die kapot is en over de weg hangt. Vanaf de A28 is de N310 afgesloten tot in het centrum van Nunspeet, waar de spoorwegovergang is.

