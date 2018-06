Keiler Nunspeet veel meer dan die ene dag

VIDEOMaanden, soms zelfs wel een jaar lang, zijn deelnemers van de Nunspeetse Keiler aan het oefenen voor dat ene moment van de waarheid. Want trainen is noodzakelijk voor deze sportuitdaging: ,,Je moet het wel in de benen hebben.”

Aan de gezichten van de deelnemers die deze zaterdagmiddag over de finish op het Marktplein in Nunspeet komen is het goed te zien: de Nunspeetse Keiler is zwaar. Deze wedstrijd, die bestaat uit intensief hardlopen, mountainbiken én behendigheidsproeven in en rond het dorp, doe je niet zomaar. ,,Mensen die niet hebben getraind hebben het vooral in de laatste van vier lussen zwaar. Dan moeten ze echt tot het gaatje”, weet organisator en ‘Mister Keiler’ Bart Noij.

En afzien is het dus. Afhankelijk van de klasse waarin het team meedoet en het niveau is iedere deelnemer al snel vier tot vijf uur intensief aan het sporten tijdens de 23e editie van de Keiler. Het evenement heeft dit jaar een recordaantal van 62 deelnemende teams, bestaande uit vijf sporters, een coach en soms ook een verzorger. Tel daar de meer dan 200 vrijwilligers bij op en je komt tot een groots evenement, waarvan de opbrengst naar drie verschillende goede doelen gaat.

Honderd uur

Eén van de deelnemende teams is Buro Holdijk uit Elspeet. ,,We trainen het hele jaar wel, maar de laatste tien weken zijn we zeker wel twee avonden bij elkaar gekomen. Dan kom je al snel uit op honderd uur”, vertelt Wichert Stoffer namens het team. ,,Je moet er wat voor over hebben. We doen nu voor de vijfde keer mee. Dit wil je niet meer missen, volgend jaar gaan we zeker weer.”

Ondertussen zijn de dames van De Vossenberg klaar met hun tweede van vier rondes. ,,We hebben netjes geoefend”, hijgen de dames na. Trainster Caroline Deknatel vervolgt: ,,In januari zijn we begonnen met trainen. Samen uit en samen thuis, is ons motto. Je moet het echt wel in de benen hebben, want het is hard werken.”

