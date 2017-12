Kerstcreaties met een hoge gunfactor voor markt bij Philadelphia Vierhouten

videoDe een knipt rode takjes in stukjes, de ander rijgt pelpinda’s aan houten prikkers en weer een ander hakt planken in mootjes. Het is een drukte van belang in de kas van Tuingroep De Stek aan de Nunspeterweg 88 in Vierhouten. Terwijl op de achtergrond ‘Last Christmas’ van Wham klinkt, werken de cliënten van Philadelphia Zorg gestaag door aan het gezamenlijke doel: de kerstmarkt die volgende week op het eigen terrein wordt gehouden.

In opperste concentratie en ieder in eigen tempo worden er prachtige kerstbakjes, -klokken, -kransen en wat dies meer zij vervaardigd voor de verkoop. In dit artikel moet trouwens ook worden vermeld dat er kerstbomen worden verkocht, stelt Nunspeter Fokko Schepers die namens de groep belast is met de public relations én de verkoop.

Dat laatste ook met Ard van Reeven uit Putten. Schepers heeft folders rondgebracht bij winkeliers in Vierhouten en Nunspeet, zodat zoveel mogelijk mensen weten van de markt van De Stek.

Kerstgroen

In de wirwar van bakken met allerlei kerstgroen en versier-benodigdheden houdt Philip Huising met bewonderenswaardige kalmte het overzicht. De Zwollenaar begeleidt met twee collega’s een groep van 25 mensen en iedereen lijkt deze ochtend iets van hem te willen of iets tegen hem te moeten vertellen. Lichamelijk ongemak en logistieke kwesties komen in hoog tempo voorbij en vaak ook nog in herhaling.

Huising bewaart de rust en geeft iedereen aandacht. Tussendoor vertelt hij dat hij liever van collega’s spreekt. Cliënten vindt hij zo’n afstandelijk woord. Hij is mentor van een aantal mensen en zorgt er voor dat mensen bij de tuingroep een zinvolle dagbesteding hebben. ,,Werk op maat. Werk dat bij de mensen past’’, zegt hij. Deze dagen ligt de focus op de komende kerstmarkt, maar er is veel meer.

Plaatselijke kweker

De Stek blijkt een soort hoveniersbedrijf dat eenvoudig tuin- en boswerk verricht op het eigen terrein, bij naastgelegen camping De Tol, maar bijvoorbeeld ook bij een verzorgingshuis in Hulshorst. En er wordt kweekwerk gedaan voor een plaatselijke kweker. Van de opbrengst van dat alles wordt het jaarlijkse dagje uit betaald en nieuw materiaal gekocht, zodat de groep redelijk selfsupporting is.

Het groen van de kerstartikelen komt van het eigen terrein. Snoeiafval. Maar er zijn ook hoveniers die hun snoeiafval bewaren voor De Stek. De voorraad slinkt vandaag zienderogen. Het ene na het andere kerstwerkje komt af. De collega’s van Huising worden bij het knutselwerk bijgestaan door een zestal vrijwilligers uit de buurt. Sommigen komen al vele jaren helpen.

Bloempotten

Neem Corrie Jansen (51), ze helpt al vijftien jaar mee aan de kerstmarkt. Vandaag maakt ze samen met broer Henk (50) kerstklokken. Henk heeft aangeboren hersenletsel. Corrie doet het voorbereidende werk, Henk maakt het af. Prachtig aangeklede bloempotten worden het, met binnenin een vetbol voor de vogels. Ze genieten zichtbaar van het moment van samenzijn en –werken. Henk vindt het fijn dat zijn zus er is. ,,En ik vind het mooi om te zien hoe mijn broer hier met zijn werk bezig is", zegt Corrie. ,,Gewoon in zijn dagelijkse omgeving. Heel bijzonder.’’

In een nisje werkt Herold van de Mast uit Nunspeet. In z’n eentje. Hij houdt niet zo van drukte. Plankjes die door een collega van oude pallets zijn gezaagd hakt hij in mootjes. Ze worden in zakken gedaan en als aanmaakhout verkocht. ,,Kun je vuurkorven en open haarden mee aansteken’’, zegt Herold. ,,Hoort ook bij de kerst.’’