Kiki (22) teleurgesteld na oproep van Mark Rutte: ‘College Nunspeet neemt jongeren niet serieus’

videoDe oproep van Mark Rutte aan jongeren om mee te denken over de coronamaatregelen was in Nunspeet niet aan dovemansoren gericht. Binnen een week stuurde een groep actieve jongeren een advies naar burgemeester Breunis van de Weerd en zijn wethouders. Maar vervolgens bleef het stil. ,,Kwalijk’’, zegt Kiki Zwinkels (22) nu namens die jongeren: ,,We voelen ons niet serieus genomen.’’