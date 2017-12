Kinderen Nunspeet in de ban van sprookjesbos: 'Spannend om hier met oma te staan'

De hal van cbs De Bron in Nunspeet is herschapen in een sprookjesbos, compleet met dieren en sprookjesfiguren. Kleuriger en speelser dan een echt bos waar het nooit helemaal veilig is. Vooral niet voor muizen en kleine kinderen. Maar hier is het veiliger dan veilig en maken Lynn (5) en Eefje (6) een vogelnest klaar terwijl hun begeleidster Jennifer Spang (22) de komst van Gruffalo voorbereidt door een mooie slinger te vlechten. ,,Helemaal pedagogisch verantwoord'', vindt de stagiaire pedagogiek: ,,Hiermee bevorderen we creativiteit bij jonge kinderen en het past bij mijn opleiding.''

Het spel is door twaalf vrijwilligers van de Stichting Welzijn Nunspeet opgezet voor basisscholieren uit Nunspeet die op de grond zitten met een halve nectarine en een beker limonade. ,,Zullen we Wilbert gaan roepen?'', stelt de sprookjesheks baldadig voor. Wilbert zit achter een gordijn dat soms beweegt en de kinderen doet huiveren. Wilbert is de enge Gruffalo met zijn slagtanden, vlijmscherpe klauwen en een rattenstaart met stekels en dol op muizen! ,,Wilbert!'', gillen de kinderen in koor totdat hij eindelijk in al zijn afgrijselijkheid voor ze staat en wat gromt en grauwt.

Spannend

Meestal is Annie Hoogeweg (63) uit Nunspeet begeleidster van verstandelijk gehandicapten, maar vanmiddag is ze toverheks, compleet met zwarte cape en puntmuts. Ze begon haar heksenbaan toen haar zoon Dennis 7 jaar was en haar kleindochter Leilani nog geboren moest worden. Het is vandaag voor het eerst dat Leilani (als muis verkleed) haar tegenspeelster is in het toverspel. Leilanie: ,,Ik vind het wel spannend om hier met mijn oma te staan.'' Voor Oma Annie echter wordt de spanning bijna ondraaglijk: ,,Wat zal het monster gaan doen als hij losbreekt?''

Om de spanning te breken gaan ze met z'n allen zingen. En dan gebeurt het ongelooflijke. Wilbert knuffelt tante Annie en de kinderen gaan bij hem op schoot zitten, trekken aan zijn rattenstaart en knoeien met hun halve nectarines.

Slagtanden

