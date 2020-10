Kippenslachter GPS uit Nunspeet stelt overleg met FNV uit; ontslagen Annet (34) overladen met reacties

Stakingen bij GPS in Nunspeet van de baan, FNV blij met ‘kleine stap’ vooruit

1 oktober Acties bij kippenslachter GPS in Nunspeet zijn voorlopig van de baan. Hoewel er volgens FNV geen keiharde toezeggingen zijn gedaan, is de vakbond content over het gesprek dat vandaag is gevoerd met de directie van het bedrijf. Stakingen of werkonderbrekingen zijn daarmee van de baan.