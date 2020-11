Kippenslachterij uit Nunspeet vraagt faillissement aan

Vreugde om uitzonde­ring is snel voorbij in theater Nunspeet: ‘Dertig personen is niet rendabel’

14 oktober Opgelucht, dat was Veluvine-directeur Hannelore Leusink twee weken geleden. Het theater in Nunspeet kreeg in extremis een ontheffing voor meer dan dertig bezoekers. Maar de vreugde is van korte duur. Gisteravond hoorde Leusink dat het bezoek ook in haar theater aan banden wordt gelegd.