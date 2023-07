Knappe koppen Nunspeet goed voor vijf uitvindingen in vijf jaar tijd

Kerkelijke rommel­markt Harderwijk toch weer onder dak: ‘Daar zijn we dankbaar voor’

De hervormde kerk in Harderwijk heeft toch weer onderdak gevonden voor hun kringloopwinkel. Vorig jaar luidde de kerk de noodklok omdat de kringloop weg moest uit de schuren aan de Fokko Kortlanglaan. ,,We zijn blij dat we de mensen die dat nodig hebben weer kunnen helpen.’’