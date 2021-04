Koe in Hulshorst huilt al anderhalve dag om haar ontsnapte kalfje

Historicus prikt andermaal sage van Het Ronde Huis in Nunspeet lek: ‘Complot­den­kers noemen mij een pedofiel’

27 februari Was het Ronde Huis in Nunspeet een horrorhuis waar kinderen op rituele wijze werden vermoord? Nee, zegt historicus Wilmar Taal stellig. In zijn nieuwste boek laat hij geen spaan heel van de wilde verhalen die de ronde doen. Dat wordt hem niet door iedereen in dank afgenomen. ,,Mijn vrouw kreeg te horen dat ik een pedofiel ben.’’