Koen (18) uit Hulshorst is verliefd op de molen, en daarom deelt hij zijn passie op sociale media

Nunspeet zoekt nieuwe bouwer voor sportcen­trum De Wiltsangh: ‘Koers niet zonder risico’

6 november De zoektocht naar een nieuwe bouwer voor sportcentrum De Wiltsangh in Nunspeet is in volle gang. Wethouder Mark van de Bunte hoopt dat de schop begin volgend jaar alsnog in de grond kan, maar hij erkent dat het spannend wordt. ,,De gekozen koers is niet zonder risico.’’