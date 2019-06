Komen er te veel toeristen naar Nunspeet? ‘Onze bossen raken vol’

Politiek Nunspeet twijfelt over noodzaak van bouw woonwijk in ‘t Hul Noord

12 juni De bouw van een nieuwe woonwijk in ‘t Hul Noord in Nunspeet is nog zeker geen gelopen race. De fracties in de gemeenteraad vinden dat het college van B en W eerst maar eens duidelijkheid moet geven over hoeveel extra woningen er de komende jaren precies nodig zijn in het dorp.