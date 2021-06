Kritische reclamewagen tegen vaccinaties mag in Nunspeet blijven staan

Auto rijdt dwars door kraam van Apeldoorn­se bloemenver­ko­per op weekmarkt Nunspeet

22 april Een 80-jarige vrouw uit Nunspeet is vanochtend op de weekmarkt in Nunspeet met haar auto dwars door een bloemenkraam gereden en 30 meter verderop tot stilstand gekomen in een perk van de gemeente. Wonder boven wonder vielen er geen gewonden.