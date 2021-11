Kwetsbare jongens vielen in handen bij Roel O. (34) uit Dronten en werden misbruikt: ‘Ik vertrouw niemand’

Het slachtoffer worstelde op zijn dertiende met zijn homoseksualiteit en kwam online Roel O. (34) uit Dronten tegen. ,,Ik zocht een ouder iemand die me begreep’’, vertelde de nu 20-jarige jongen vandaag in de Lelystadse rechtszaal. Dat luisterende oor mondde begin 2015 uit in seksueel misbruik. ,,Ik kan nog steeds niemand vertrouwen.’’