Landelijk Grootkoor Halleluja 2 van start in Nunspeet en Hardenberg

Het repertoire is volgens het persbericht ‘veelzijdig en hartverwarmend’. Ze zingen veel liederen, zoals het Halleluja-Chorus van Händel, maar ook het eenvoudige geestelijke lied. Het koor wordt muzikaal ondersteund door beroepsmusici Martin Zonnenberg, Joost van Belzen en Peter Wildeman en ze zingen in diverse kerken van Nederland. Ze starten hun eerste optreden in de Doelen van Rotterdam op 27 december, daarna volgen concerten in Amersfoort, Ede en Goes. Meer informatie is te vinden op de website hallelujakoor.nl.