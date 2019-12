Landgoed De Grote Bunte in Nunspeet wordt openbaar park met appartementen voor ouderen

Andrew (25) uit Nunspeet ligt 2 dagen na zware mishande­ling nog steeds in coma

25 december De 25-jarige Andrew Jagersma, die maandagavond zwaargewond voor een woning aan de Schaepmanlaan in Nunspeet werd aangetroffen, ligt nog in coma. Hij wordt bewust in die staat gehouden in de Isala Klinieken in Zwolle.