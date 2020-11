Lees mee hoe de politie na nepmelding zoekt naar ‘duistere personen’ in Nunspeet

Om de nepmelding te begrijpen, gaan we twee weken terug in de tijd. Bol is ontevreden over Buurtwacht Nunspeet. Om de veiligheid in zijn buurt te verbeteren wil hij samenwerking, maar die poging mislukt pijnlijk. Bol start een nieuw initiatief onder dezelfde naam, maar verandert die na onenigheid in Preventie Nunspeet. Na een paar dagen verdwijnt de nieuwkomer alweer van het toneel.