Leny (73) komt helemaal tot rust in belevingscabine

De belevingscabine laat bewoners, die dat in werkelijkheid nooit kunnen, paardrijden, parachutespringen, een concert bijwonen of wandelen tussen olifanten. ,,Zelden gaat ze ergens zo in op."

Op het bankje in de 'belevingscabine' bij Philadelphia in Vierhouten zit Leny (73) uit Zeewolde. Voor de zevende keer al. Ze is één van de 75 proefpersonen. Leny is eigenlijk altijd gespannen. Ze balt de hele dag haar vuisten en dat slokt energie, zegt Tatjana Stankova, haar persoonlijk begeleider. Leny doet mee aan de experimenten van Philadelphia (met 8.000 'cliënten' landelijk de één na grootste zorgverlener voor mensen met een verstandelijke beperking).

Begeleider Tim Langelaar zet haar liefdevol een virtual reality bril op. Net als de vorige keer mag ze 3D naar 'de olifantjes' kijken. Een sensor aan haar oorlel houdt hartslagverschillen en temperatuur bij. Op een scherm met dansende staafdiagrammen is daarmee haar welbevinden te meten. En te zien of het misgaat; de grens tussen prikkelingen en angst is hier gauw overschreden.

Handen

De deur gaat dicht, het filmpje begint, je ziet wolkjes geur in de afgesloten cabine komen, het licht verandert, het wordt door de warmte-elementen in de wand warmer als de olifanten in de buurt komen, ergens kabbelt water, het bos ruist vriendelijk. Met de bril op kijkt Leny om haar heen, ze is omringd door olifanten, zelfs als ze achterom kijkt. Ze probeert er eentje te grijpen. Kijk naar haar handen, zegt Tatjana. Die liggen nu ontspannen op haar benen. Voor de grote wereld buiten een detail van niks, maar hier zegt het alles. Bovendien is Leny zojuist zelf binnen komen wandelen. Ondanks haar beginnende Alzheimer vond ze in de lange gangen haar weg. Tatjana: ,,Zelden gaat ze ergens zo in op".

Kreten

Quote Frank vertoonde emotie, een zeldzaamheid Leny loopt zelf en praat dan nog, maar verderop in ditzelfde paviljoen wonen mensen die 'ernstig meervoudig beperkt zijn', sommigen op het niveau van een baby van een paar maanden, die hooguit kreten uitstoten. Ook voor die groep lijkt deze methode heilzaam. 'Frank vertoonde emotie, een zeldzaamheid', schreef een begeleider op het formulier, nadat Frank op een kussen in de cabine was neergezet. Anderen zitten op schoot om het te ondergaan in de bubbel.

Toeval

De belevingscabine kwam bij toeval bij Philadelphia binnen, want ze werden niet voor de zorg bedacht. Fred Galstaun van Sensiks introduceerde de eerste op een Luxury Fair. Hij wilde een ruimte waar gespannen mensen een kwartiertje konden bijkomen, gebaseerd op een sauna, daarom lijkt-ie er ook nog zo op. Die harde bank van nu moet maar snel een zachte stoel worden, zeggen ze bij Philadelphia.

Fred had zelf behoefte aan ontspanning, toen hij met z'n eerste welnessbedrijf bijna op de fles ging. Twintig man de laan uit, schuldeisers aan de deur. ,,Ik lag op het strand in Scheveningen, voor het eerst was ik ontspannen en ik dacht: hoe komt dat eigenlijk? Niet alleen door het geluid van de branding. Ook door de zilte zeelucht, de temperatuursverschillen als een wolk voor de zon trok, het ritme van een klapperend touwtje aan de vlaggenmast; de optelsom, kortom, van alle zintuigen. Als je in de auto zit, zie je de omgeving wel, pas als je uitstapt ervaar je het pas. Dan gaat het van passief observeren naar actief beleven."

Dat beamen ze bij onderzoekscentrum TNO, dat bij de ontwikkeling betrokken is. ,,Als je steeds dezelfde dingen meemaakt, worden de hersenen niet meer uitgedaagd", zegt Victor Kallen, klinisch psycho-fysioloog. ,,Juist de combinatie van vijf verschillende zintuigen die tegelijk worden geactiveerd is dan de grote meerwaarde."

Dromen

,,Wij konden hier alleen van dromen", zegt Xenia Kuiper van Philadelphia, die vernieuwingen binnen hun zorg uitprobeert. Ze klopte bij Galstaun aan en samen ontwikkelen ze de bubbel verder. Hun ervaringen zingen behoorlijk rond: andere zorgverleners komen kijken, ook uit het buitenland zijn er verzoeken.

Xenia ziet grote mogelijkheden. Met een 360 graden camera zijn filmpjes gemakkelijk zelf te maken. Zo laat je de bewoner over een dijk rijden, compleet met de geuren en de geluiden uit de jeugd. De eerste toepassing die ze er hier van maakten was voor een bewoner in een stervensfase. ,,Die is een enorme fan van Led Zeppelin." Aan de film van een concert werden de geluiden, de geuren, de hitte en de atmosfeer toegevoegd.

Woedeaanval

Ze zijn nu aan het kijken wat je in praktische zin met een ontspanningscabine kunt. Is het een middel om beter te slapen? Werkt het preventief, bij bewoners die een enorme woede-aanval kunnen krijgen? Helpt de 'bosbeleving' om die furie af te wenden?

Galstaun is alweer een fase verder. Kun je van alle gegevens - temperatuur, hartslag en hersenactiviteit - een meetmethode maken? De input is precies te koppelen aan de output, aan de reacties, zo zie je direct werkt en wat niet en daar kun je mee aan de slag. Een wiskundige is bezig de gegevens in een algoritme te vangen. ,,Als dat lukt kun je er emoticons aanhangen: een neutraal gezicht, een lachend gezichtje, of twee van die gezichtjes."