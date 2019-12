Lichtgewond bij aanrijding in Nunspeet

Restaurant Joris in Nunspeet viert jubileum­feest, maar toekomst blijft nog ongewis

5 december De toekomst van Joris in Nunspeet is nog altijd ongewis. Dat het restaurant moet wijken voor de nieuwe tunnel onder het spoor, staat vast. Maar of Joris kan verhuizen naar de overkant, zoals eigenaren Ada en Pedro Bruijnes willen, is onduidelijk. Toch is het deze maand feest. Het restaurant bestaat namelijk veertig jaar.