LIVE | Kind (10) belde vanuit kast zijn moeder tijdens overval op bungalowpark Nunspeet

De vijf verdachten van een overval op een bungalow bij bungalowpark De Witte Wieven in Nunspeet staan vandaag voor de rechter. In augustus vorig jaar stormden gemaskerde overvallers gewapend de woning binnen. Ze eisten geld en spullen van de eigenaar en zijn vriendin. Het 10-jarige zoontje van het gezin belde vanuit zijn slaapkamer familie.

Toen de jongen de kast uit liep kwam hij een onbekende overvaller tegen. Hij kreeg een hand voor zijn mond en zijn telefoon werd afgepakt.

Het jochie was vreselijk bang en zeer angstig tijdens het voorval, vertelde een afgevaardigde van slachtofferhulp. Het heeft grote gevolgen gehad voor de jongen. ,,Hij verkeerde een tijd lang in permanente paniek en angst. Durfde lange tijd niet alleen naar buiten en kon amper praten over de gebeurtenis. Er is vastgesteld dat hij kampt met PTTS.’’

De vijf verdachten zijn Julius L. (67) uit Amsterdam, Ayesha M. (28) zonder vaste woon- of verblijfplaats, Carlos H. (37) uit Voorburg, Robin van de K. (41) uit Nunspeet en Wiles S. (40) zonder vaste woon- of verblijfplaats.

Tegenover de rechter ontkennen de vijf allemaal betrokken te zijn geweest bij de overval, om uiteenlopende redenen. Ayesha M. zegt dat ze in de woning was, maar dat ze dacht dat het om een ‘in scène gezette’ overval ging, om de verzekering op te lichten. S. en H. beweren helemaal niet bij de overval te zijn geweest. De auto van H. was uitgeleend en daar lagen nog spullen van S. in.

Verdachte Van der K. zou zijn vanuit Amsterdam zijn meegereden naar Nunspeet in een auto, maar uitgestapt zijn bij de Jumbo in het dorp. Julius L. zegt dat hij bij van de K. in de auto zat. Hij was op het park, maar stelt dat het om ‘een betalingsopdracht’ ging en niet om een overval.