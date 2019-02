Lotgenoten die op jonge leeftijd een ouder verloren, vinden troost bij elkaar in Nunspeet: ‘Zie je wel, ik ben niet gek!’

Desiree de Bruin

,,Afgelopen 11 september was het 25 jaar geleden dat mijn moeder op 40-jarige leeftijd overleed. Dat gebeurde vrij onverwacht. We hoorden op dinsdag dat ze kanker had en op vrijdag is ze overleden. Mijn ouders lagen in scheiding, dus het was sowieso al een vervelende tijd. Ze kon zwaar op de hand zijn en we dachten dat het door de scheidingsperikelen kwam, maar ze bleek letterlijk doodziek. Ik ben daarna emotioneel op de vlucht geslagen. De dag na de begrafenis ging ik aan het werk. Ik was de oudste thuis en had het gevoel dat ik het goede voorbeeld moest geven, sterk moest zijn. En dan gaat je leven langzaam maar zeker verder. Ik heb jong kinderen gekregen, op mijn 22ste. Ik had het idee dat ik het verwerkt had. Ik kon er goed over praten, met droge ogen. We hebben vier kinderen gekregen. Maar ik nam dus niet veel rust...’’