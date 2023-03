Man (23) uit Elspeet dwong meisje (12) zichzelf te betasten en filmpje op te sturen: 3 maanden ‘zitten’

Nestkasten in Harderwijk verkeerd geplaatst: ‘Beestjes worden letterlijk gekookt’

Ze zijn bedoeld als veilige havens waar gierzwaluwen hun nestjes kunnen bouwen. Maar als je nestkasten aan de verkeerde kant van een gevel plaatst, verandert die fijne plek ’s zomers in een oven. Toch is dat precies wat wooncorporatie Uwoon in Harderwijk heeft gedaan. Door de hitte sterven ongeboren kuikens en jonge vogels. Ecoloog Jaap Schröder trok aan de bel.