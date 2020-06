Man die Andrew (25) in Nunspeet in coma schopte krijgt 4 jaar cel

videoEen 43-jarige man, die eind december vorig jaar de 25-jarige Andrew Jagersma op straat in Nunspeet in coma schopte, moet 4 jaar de cel in. Dat bepaalde de rechtbank in Zutphen dinsdag.

Bij getuigen staat het moment in het geheugen gegrift als Hendrik V. op de avond van 23 december opnieuw naar buitenkomt, als hij eerst een slachtoffer op straat bewusteloos heeft geslagen. ,,Zit er nog leven in?’’ vraagt hij de getuigen in de Schaepmanlaan, waarna hij hard in het gezicht van de bewusteloze man trapt. Een getuige hoorde de botten kraken.

Badr Hari en Rico Verhoeven

Aan de mishandeling ging een fikse ruzie vooraf, bleek op de rechtszitting twee weken terug. ,,Hij was Badr Hari en ik was Rico Verhoeven’’, zei hij over een spel dat ze kennelijk speelden, mogelijk onder invloed van middelen. Volgens de verdachte hadden de twee er een hele middag drinken opzitten toen het uit de hand liep. Het slachtoffer liep ernstig letsel op en werd lange tijd in coma gehouden. Pas na twee weken werd hij uit het ziekenhuis ontslagen.

Quote Hij heeft me bijna doodge­schopt Andrew Jagersma, Slachtoffer

De nu 25-jarige Andrew was er ernstig aan toe, vertelde hij onlangs aan de Stentor. Zijn eigen vriendin herkende hem niet meer terug. ,,Alle botten in zijn gezicht waren gebroken, hij was onherkenbaar.’’ De man die hem toegetakeld heeft, vergeeft Andrew niet. ,,Hij heeft me bijna doodgeschopt. Ik heb gehoord dat hij ook een paar keer naar buiten is gelopen toen ik daar lag. Dan had je best kunnen beseffen waar je mee bezig was.’’

De vriendin van Andrew herkende hem niet meer terug na de mishandeling.

Diepe impact

De zware mishandeling heeft een diepe impact gehad om zijn gezin; Andrew, zijn vriendin Tamarah (29) en hun drie jonge kinderen zijn inmiddels ook uit Nunspeet vertrokken. ,,We willen hem (de dader, red.) niet tegenkomen als hij vrijkomt’’, vertelt Andrew.

Daarnaast worstelt Jagersma nog elke dag met zijn verwondingen. Ruiken en proeven kan hij niet meer en hij heeft veel last van duizelingen. Dan komt het emotionele aspect er nog bij kijken. ,,Ik praat er niet graag over’’, zegt hij. ,,Maar daar krijg ik hulp bij.’’

Poging doodslag

De rechtbank rekent het V. aan dat hij door zijn handelen gevoelens van onrust en onveiligheid in de samenleving heeft veroorzaakt. Tegen de man was ook vier jaar cel geëist voor een poging doodslag.