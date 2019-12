Man met masker overvalt BP tankstation Nunspeet

De politie deed onderzoek ter plekke naar de overval, het tankstation is gesloten. Het zou gaan om een persoon die een greep heeft gedaan in de kassa. De politie Nunspeet ging in de omgeving van de Elburgerweg op zoek naar persoon die er te voet vandoor is gegaan. Hij is in het zwart gekleed en draagt een zwart masker en een zwarte rugzak, zwarte schoenen en witte veters. Rond 22 uur blies de politie de zoekactie via Burgernet weer af, omdat er geen resultaat was behaald.